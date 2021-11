Politie doorzoekt negen panden en vindt hennep, geld en wapens

In een onderzoek van de politie Oost-Nederland naar hennepteelt zijn vrijdag negen panden doorzocht in Nijmegen, Ewijk, Goor en Enschede. Een 42-jarige man uit Enschede werd aangehouden voor overtreding van de opiumwet en op verdenking van het deelnemen aan een criminele organisatie.

In een van de panden aan de Haaksbergerstraat in Enschede vond de politie een grote hennepkwekerij. Door de vondst heeft netbeheerder Enexis de stroomvoorziening van zestig omliggende panden tijdelijk af moeten sluiten. In de kwekerij stonden duizend planten. De manier waarop de elektriciteit was aangelegd in het pand leverde volgens de politie een gevaarlijke situatie op.

In een andere woning in Enschede werd zwaar illegaal vuurwerk gevonden. De politie onderzocht zowel woningen als bedrijfsloodsen en nam diverse goederen in beslag, waaronder meerdere vuurwapens, gegevensdragers, een auto en grote hoeveelheden contant geld.