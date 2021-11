Gespecialiseerde reisbureaus betreuren vliegverbod Zuid-Afrika

Het ingestelde vliegverbod voor landen in zuidelijk Afrika betekent weer ‘een harde klap’ voor gespecialiseerde reisbureaus. De Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) zegt in een reactie de ‘paniek’ rondom het verbod te betreuren. Leden van VvKR zeggen dat de situatie lijkt op die van vorig jaar. ‘Het is jammer dat daar geen lessen uit geleerd zijn.’

Volgens de VvKR zorgt de term vliegverbod voor ‘veel onnodige onrust’ bij reisbedrijven en hun klanten. ‘Voor mensen met een Nederlands paspoort geldt dat zij wel naar Nederland kunnen vliegen. Hetzelfde geldt voor mensen uit EU- en Schengenlanden die op doorreis zijn naar het land waar ze wonen’, aldus een woordvoerder van de VvKR.

De organisatie wijst erop dat de reiswereld nog altijd niet hersteld is van de problemen vorig jaar, toen de markt door vliegverboden en andere beperkingen volledig instortte. ‘Met name aanbieders naar verre bestemmingen hebben het zwaar te verduren en in het bijzonder de kleinschalige reisspecialisten die vanuit huis hun bedrijf runnen. Zij zijn al bijna twee jaar de dupe omdat ze geen overheidssteun kregen en het is zeer de vraag of dat nu wel gaat gebeuren’, aldus VvKR.

Als voorwaarde voor bijvoorbeeld steun in vaste lasten geldt onder meer dat het bedrijfs- en thuisadres moeten verschillen. Voor een aantal branches golden wel uitzonderingen zoals rijscholen en uitbaters van kermisattracties. VvKR-voorzitter Ton Brinkman had eerder al aangegeven dat 80 procent van de circa 400 leden de steun voor vaste lasten misloopt. Hij heeft deze week er in politiek Den Haag opnieuw op aangedrongen dat dit anders moet.