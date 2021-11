GGD bezig met ‘vluchtcontactonderzoek’ van besmette reizigers

Tijdens een vluchtcontactonderzoek wordt onder meer duidelijk op welke stoelnummers besmette personen hebben gezeten, zodat andere reizigers daarover kunnen worden geïnformeerd. De woordvoerder van de GGD Kennemerland zegt dat gezien het hoge aantal besmettingen aan boord van de vliegtuigen sowieso alle reizigers van beide vluchten worden benaderd door de GGD.

Hoe het mogelijk is dat 10 procent van de reizigers besmet bleek met het coronavirus, is volgens de zegsman reden voor nader onderzoek. ‘We willen onder meer weten hoeveel van de positief geteste reizigers waren gevaccineerd en mogelijk niet waren getest voordat ze aan boord stapten. Het is niet ondenkbaar dat veel gevaccineerden zich bevinden in de groep die positief is getest. Het is ook mogelijk dat geteste mensen op weg naar het vliegveld besmet zijn geraakt.’ Het is nog niet bekend of zij besmet zijn met de nieuwe Omicron-variant, het onderzoek daarnaar staat onder leiding van het RIVM.

Het vluchtcontactonderzoek heeft geen directe gevolgen voor de reizigers die bijvoorbeeld krijgen te horen dat ze tijdens de vlucht naast een besmet persoon hebben gezeten. Reizigers die negatief getest zijn, zitten thuis in quarantaine en dienen zich in alle gevallen na vijf dagen te testen.