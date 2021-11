Betalingsbedrijf Klarna: Black Friday online ongekend populair

Het uit de Verenigde Staten overgewaaide koopjesfestijn Black Friday is vooral online ‘ongekend populair’ gebleken. Betalingsbedrijf Klarna zag in Nederland een toename van de aankopen met bijna een kwart ten opzichte van vorig jaar. De piek was rond 21.00 uur toen de verkopen bijna vijf keer hoger waren dan op een gemiddelde vrijdagavond.

Volgens Klarna hebben Nederlanders zich vanaf de eerste minuut van Black Friday gestort op de aanbiedingen. In het eerste uur merkte het van huis uit Zweedse bedrijf een toename van de verkopen met 780 procent in vergelijking met een normale dag. Ook de week voorafgaand aan Black Friday was er sprake van extra drukte.

Verschillende winkelbedrijven hebben het koopjesfestijn uitgesmeerd over meerdere dagen, ook om bijvoorbeeld drukte in de winkelstraten te voorkomen vanwege het coronavirus. Daar werd door winkelbrancheorganisaties als RND en INretail vooraf ook op gehamerd. Veel consumenten kozen daarbij voor de ‘veilige’ onlineaanbiedingen. De verkopen online namen in de week voor Black Friday met 48 procent toe. Nederlanders kochten met name elektronica, sieraden en accessoires en goederen en de categorie sport & hobby.

38.000 webshops

Aan het onderzoek van Klarna deden ruim 1000 Nederlanders mee. Daarnaast ondervroegen de Zweden ook duizenden consumenten in andere landen. Klarna werkt in Nederland met ruim 38.000 webshops samen.

Verder blijkt uit data van creditcard ICS dat Nederlanders de afgelopen week met name bij buitenlandse webshops inkopen deden. Twee derde van de online-uitgaven in de week van Black Friday werden gedaan bij een buitenlandse webshop. De online-uitgaven met een creditcard stegen daarbij met 10 procent.

Buitenlandse webwinkels

Volgens ICS hebben veel Nederlanders bij het plaatsten van een bestelling niet door dat het veelal om een buitenlandse webwinkel gaat. Dat komt vooral door de Nederlandstalige webshop waar de spullen aangekocht worden.

ICS wijst erop dat vooral in landen buiten de Europese Unie de regels voor productveiligheid en garantievoorwaarden van webshops minder goed in wetgeving zijn verankerd en dat consumenten lang niet altijd even goed verzekerd zijn voor schade of diefstal. Zo is bijna een derde van de onlineshoppers wel eens een pakketje kwijt geraakt na een bestelling en heeft één op de vijf online winkelende Nederlanders wel eens te maken gehad met een malafide webshop.