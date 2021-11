Ook in Duitsland vermoedelijk al Omicron-besmetting

Of de reiziger daadwerkelijk is besmet met Omicron, moet blijken uit verder onderzoek. Minister van Sociale Zaken Klose roept reizigers op hun medeburgers te beschermen. Wie de afgelopen week in het zuiden van Afrika is geweest, doet er volgens hem goed aan om sociale contacten te beperken en zich te laten testen.

De ontdekking van de nieuwe coronavariant leidde wereldwijd tot bezorgde reacties. De nieuw variant dook voor het eerst op in het zuiden van Afrika, maar ook in buurland België is al een besmetting vastgesteld. Het land had daarmee een Europese primeur. Omicron, waar nog maar weinig over bekend is, heeft van de Wereldgezondheidsorganisatie het stempel zorgelijk gekregen.