Britse oppositie: geef mensen sneller boosterprik om Omicron

De ontdekking van de nieuwe coronavariant Omicron heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een roep om mensen sneller boostervaccins te geven. ‘Deze nieuwe variant is een wake-upcall’, concludeert een woordvoerder van de linkse Labourpartij. ‘De pandemie is nog niet voorbij.’

Labour, de grootste oppositiepartij, wil de periode die mensen op een booster moeten wachten verkorten van zes naar vijf maanden. ‘We moeten onze verdedigingslinies snel versterken om het virus op afstand te houden’, betoogde de woordvoerder, parlementslid Alex Norris.

In het Verenigd Koninkrijk komen 40-plussers en bepaalde kwetsbare groepen in aanmerking voor een boostervaccin tegen het coronavirus. Ze kunnen die krijgen als ze minstens een half jaar eerder voor de tweede keer zijn ingeënt.

De ontdekking van de nieuwe coronavariant in Zuid-Afrika leidde wereldwijd tot bezorgde reacties. Het Verenigd Koninkrijk en andere landen, waaronder Nederland, legden vrijdag het vliegverkeer naar landen in het zuiden van Afrika aan banden. De variant, waar nog maar weinig over bekend is, heeft van de Wereldgezondheidsorganisatie het stempel zorgelijk gekregen.