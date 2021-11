Overleg Merkel met leider Belarus over grenscrisis ergert Polen

Polen is niet te spreken over gesprekken tussen de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Belarussische leider Aleksandr Loekasjenko, die door de EU verantwoordelijk wordt gehouden voor een migrantencrisis aan de Europese buitengrens. De Poolse premier Mateusz Morawiecki klaagde in een gesprek met persbureau DPA dat Loekasjenko zijn voordeel kan doen met dergelijk topoverleg.