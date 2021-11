Ruim 5,7 miljoen kijkers voor coronapersconferentie

Naar de persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen hebben vrijdagavond in totaal ruim 5,7 miljoen mensen gekeken. De uitzending is daarmee iets beter bekeken dan die van 13 november, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Toen trok de persconferentie zo’n 5,4 miljoen kijkers.