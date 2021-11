Drie wijken in Arnhem zijn getroffen door een stroomstoring. Een woordvoerder van netbeheerder Liander meldt dat 1267 adressen in 41 straten geen stroom hebben. Liander verwacht dat de stroomstoring om 10.15 uur is opgelost.

De stroomstoring treft de postcodes 6831, 6842 en 6843. Dat zijn de wijken Kronenburg, Elden en Elderveld.