BBC: identiteit eerste slachtoffer migrantendrama Kanaal bekend

Het is na de ramp met een migrantenboot in Het Kanaal voor het eerst gelukt een slachtoffer te identificeren, schrijft de Britse omroep BBC. Het gaat om een 24-jarige Koerdische vrouw uit het noorden van Irak. Die zou vanuit haar zinkende boot nog berichten hebben gestuurd aan haar verloofde in het Verenigd Koninkrijk.

De dood van Maryam Nuri Mohamed Amin is tegenover de Britse omroep onder meer bevestigd door een oom. Naast de jonge vrouw vonden ook 26 andere mensen de dood toen de boot zonk. De verloofde van het slachtoffer zei volgens de BBC dat Maryam hem niet had verteld dat ze met een bootje wilde oversteken. Dat had een verrassing moeten zijn.

De vrouw zou later via Snapchat hebben laten weten dat de opblaasbare boot van haar groep begon leeg te lopen. Ze zei ook dat de opvarenden probeerden om te hozen. De Koerdische vrouw zou ook nog hebben geprobeerd haar partner gerust te stellen, door te zeggen dat er vast hulp onderweg was. Die kwam voor haar uiteindelijk te laat. De autoriteiten konden maar twee migranten redden.

Nabestaanden kwamen vrijdagavond bijeen in Irak voor een herdenkingsplechtigheid. Ze wachten nog tot het lichaam wordt teruggestuurd naar Irak.