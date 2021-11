New York roept noodtoestand uit om coronasituatie

De Amerikaanse staat New York roept een noodtoestand uit vanwege zorgen over de coronapandemie. Dat gebeurde volgens lokale media enkele uren nadat gouverneur Kathy Hochul had gemeld dat nauwlettend in de gaten wordt gehouden of de nieuwe Omicron-variant opduikt in haar staat.

Het uitroepen van de noodtoestand geeft de autoriteiten meer mogelijkheden om in te grijpen als de situatie verslechtert. Zo kan volgens NBC New York opdracht worden gegeven om niet-spoedeisende medische procedures in ziekenhuizen te beperken. Ook kunnen mogelijke personeelstekorten in de zorg effectiever worden aangepakt.

De noodmaatregelen worden op 3 december van kracht en hebben niet alleen te maken met Omicron. De autoriteiten zeggen dat de druk op ziekenhuizen in de afgelopen maand al is toegenomen. In de circa 20 miljoen inwoners tellende staat worden dagelijks weer zo’n 300 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis.

Veel onduidelijk

Hochul zei volgens de nieuwszender dat er signalen zijn dat het aantal besmettingen weer flink gaat toenemen in de winter. ‘En hoewel de nieuwe Omicron-variant nog niet is ontdekt in de staat New York, komt die wel onze kant op.’

Over Omicron is nog veel onduidelijk, maar er wordt gevreesd dat die virusvariant sneller om zich heen kan grijpen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de nieuwe variant die is ontdekt in Zuid-Afrika als zorgelijk bestempeld. Meerdere landen, waaronder Nederland, hebben reisbeperkingen voor landen in zuidelijk Afrika ingevoerd om de verspreiding tegen te gaan.