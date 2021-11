Indiase boeren plannen mars op New Delhi

Indiase boeren zijn van plan maandag naar de hoofdstad New Delhi te trekken om daar een gegarandeerde prijs voor gewassen af te dwingen. Eerder deze maand schrapte premier Narendra Modi nog drie wetten die de deregulering van de landbouwsector moesten bevorderen.

Boeren kwamen massaal in opstand tegen de drie wetten die vorig jaar werden aangekondigd. Het schrappen ervan wordt als flinke tegemoetkoming door Modi aan de boeren gezien, maar het wel of niet garanderen van prijzen voor gewassen blijft een pijnpunt.

De Indiase overheid stelt prijzen vast voor ruim twintig gewassen en koopt een bepaalde hoeveelheid tegen die prijs in. De aangekochte gewassen worden gebruikt voor steunprogramma’s voor Indiërs met lage inkomens. De boeren willen nu dat Modi een wet afkondigt die het verboden maakt voor private partijen om minder te betalen dan de prijs die de overheid hanteert. De overheid is slechts bereid een werkgroep aan te stellen die het systeem effectiever moet maken.

Boeren zijn een belangrijke kiesgroep in India. De landbouwsector is de belangrijkste bron van inkomen voor 60 procent van de 1,4 miljard inwoners van het land. Modi werd in 2019 herkozen als premier, zijn huidige termijn loopt tot 2024.