Man gewond na schietincident in Maastricht

Een man is gewond geraakt na een schietincident zaterdagochtend vroeg aan de Burgemeester Kessensingel in Maastricht. De politie vond de man iets na 5.00 uur gewond in een auto, nadat mensen knallen hadden gehoord. De man is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is nog onduidelijk waarom en door wie is geschoten. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die mogelijk beelden hebben van het incident, bijvoorbeeld via een dashcam of via de camera van een deurbel, worden gevraagd zich te melden.