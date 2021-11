Aantal coronabesmettingen op Sint Maarten fors gedaald

Voor het eerst sinds ruim vier maanden is op Sint Maarten sprake van ‘maar’ twintig geregistreerde coronabesmettingen. In de afgelopen maanden lagen de aantallen beduidend hoger, met als dieptepunt 345 besmettingen op 14 augustus.

Op 12 juli kende het eiland negentien besmettingen. Op dat moment waren er in totaal 34 coronadoden, inmiddels is dat aantal opgelopen tot 75. Vrijdag lagen er geen coronapatiënten meer in het ziekenhuis. Elf mensen zitten momenteel in quarantaine op het eiland, twintig personen moeten in thuisisolatie verblijven.

De overheid benadrukt dat de bevolking nog steeds in publieke ruimtes een mondkapje moet dragen en sociale contacten zo veel mogelijk dient te vermijden. Verder wordt iedereen aangeraden vaak de handen te wassen.