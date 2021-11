Horeca heeft het gevoel dat coronabrandhaard niet wordt aangepakt

Waarom wordt de horeca nu hard geraakt en blijven de scholen open? Dat vragen verscheidene grote horeca-ondernemers zich af na de coronapersconferentie van vrijdagavond. ‘Als er ergens brand is, moet je die blussen. Er is nu een coronabrandhaard in het onderwijs. Daar moet dan wat aan worden gedaan’, zegt de Amsterdamse horecamagnaat Won Yip, die meerdere cafés heeft in de hoofdstad.