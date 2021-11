Noodbevel Den Haag uitgebreid tot Rijswijkseplein

De gemeente had het noodbevel in eerste instantie afgekondigd voor het centrum van de stad vanwege de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge over de nieuwe coronamaatregelen. Bij de vorige coronapersconferenties braken buiten ongeregeldheden uit. Dit keer bleef het rustig in de omgeving van de Turfmarkt, de straat waarin onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid is gevestigd en waar de persconferentie werd gehouden.

Toch houdt de gemeente er nog rekening mee dat er onrust ontstaat. Mensen die aantoonbaar uit zijn op ongeregeldheden of verstoring van de openbare orde, en zich niet uit het gebied verwijderen waarvoor het noodbevel geldt, kunnen worden aangehouden.