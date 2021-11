Parijzenaren moeten ook buiten mondkapje dragen

Het stadsbestuur van Parijs heeft het vrijdag verplicht gesteld om op plaatsen waar veel mensen samenkomen voortaan ook in de buitenlucht een mondkapje te dragen. De maatregel wordt nodig geacht omdat het aantal besmettingen in de Franse hoofdstad hard oploopt.

Mondkapjes zijn onder meer verplicht op markten, rond scholen en universiteiten, bij evenementen en in wachtrijen.

In een verklaring schrijft de Parijse politie dat het aantal coronabesmettingen in de afgelopen week is opgelopen tot 266 per 100.000 inwoners. In oktober lag het aantal nog tussen de 50 en 100.