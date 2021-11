Veiligheidsberaad tevreden over duidelijke maatregelen

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad zijn tevreden over de duidelijke coronamaatregelen die het kabinet vrijdagavond heeft aangekondigd. ‘Er is sprake van een soort avondlockdown. Alle lokaliteiten op hetzelfde tijdstip dicht. Dat is helder en goed uitvoerbaar’, zegt beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Het beraad heeft wel behoefte aan een nieuw langetermijnperspectief voor de samenleving. ‘Daar gaan we de komende weken aan werken.’

Volgens Bruls had het Veiligheidsberaad vrijdagmorgen niet veel tijd nodig om in te stemmen met de kabinetsplannen. ‘Iedereen zag wel aankomen dat dit onontkoombaar is. Het verraderlijke virus moet weer stevig aangepakt worden. Of deze maatregelen daar genoeg voor zijn, moeten we afwachten. Misschien zijn wel nog krachtiger ingrepen nodig’, aldus Bruls.

De burgemeesters willen dat het kabinet snel duidelijk maakt hoe de kerstdagen en de jaarwisseling er qua coronamaatregelen uit gaan zien. ‘Hoe eerder iedereen zich daar op kan voorbereiden, hoe beter.’ Bruls verwacht dat er dan nog zeker beperkingen gelden. ‘We zitten hier wel weer een paar maanden aan vast. Maar uiteindelijk moet de samenleving weer gaan draaien en daar moet ook uitzicht op zijn. Zodat de mensen goede moed blijven houden.’