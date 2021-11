Rutte: we volgen 100 procent het OMT-advies

Rutte werd gevraagd naar individuele OMT-leden die de afgelopen dagen pleidooien hielden voor strengere maatregelen dan wat er tot dusver was uitgelekt over het OMT-advies.

"Het OMT adviseert ons als team", aldus Rutte. En met de maatregelen die het kabinet nu treft komt het reproductiegetal van het virus weer onder de 1, zegt Rutte, verwijzend naar de modellen. "Je hebt wel te maken met het advies van het team, en niet van individuele leden."

Het kabinet heeft er bijvoorbeeld nog over nagedacht om sport voor jongeren uit te zonderen van de maatregelen. "We hebben daar echt een nachtje over geslapen", maar uiteindelijk is volgens Rutte besloten niet van het OMT-advies af te wijken.

Het OMT-advies wordt altijd pas na de persconferentie openbaar gemaakt door het kabinet, ergens laat in de avond of de nacht.