Vakbond FNV vindt het verstandig dat coronasteun terugkomt

Vakbond FNV noemt het ‘verstandig’ dat het demissionaire kabinet de steunpakketten terugbrengt. Daarmee kunnen banen behouden blijven, zegt de bond in een eerste reactie op de coronapersconferentie. FNV is nog wel sceptisch over hoe de maatregelen precies gaan uitpakken voor bijvoorbeeld de vele mensen met een flexcontract. Dat zou nog onduidelijk zijn.

‘Ondanks dat de eerdere NOW-regeling ook voor mensen met een flexcontract gold, stonden veel mensen met een onzeker contract bij de eerste lockdown als eerste op straat’, zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga. ‘Wij doen dan ook een klemmend beroep op werkgevers om zoveel mogelijk mensen aan het werk houden nu steun is toegezegd.’

De vakbonden deed eerder op de dag samen met werkgevers een oproep aan het kabinet om te gaan werken aan coronaplan om steeds nieuwe lockdowns te voorkomen. Premier Mark Rutte liet vrijdagavond weten hieraan gehoor te geven.

De aankondigingen van het kabinet kunnen niet bij alle vakbonden in Nederland op een positieve reactie rekenen. ‘Er is geen touw aan vast te knopen. Het heeft niks met consistent beleid van doen’, stelde voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie in een korte verklaring. De persconferentie bracht volgens hem geen enkel perspectief. ‘Na anderhalf jaar crisis is er behoefte aan rust, overzicht en perspectief. Niets van dit alles zat er in de boodschap van vrijdagavond. Het wordt een barre winter op deze manier.’