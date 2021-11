Opluchting bij studentenbonden over openblijven onderwijs

De studentenbonden zijn opgelucht dat het hoger onderwijs openblijft. ‘Online-onderwijs is rampzalig voor de mentale gezondheid van jongeren’, zei Ama Boahene, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond LSVb. ‘Het onderwijs krijgt nu eindelijk de prioriteit die het verdient.’

Voorzitter Lisanne de Roos van studentenbond ISO noemt het een enorme opluchting dat studenten ook de komende tijd naar colleges kunnen. ‘Het kabinet onderschrijft met dit besluit onze oproep om het onderwijs aan te merken als essentiële sector.’

Het hoger onderwijs en ook het mbo hebben wel met beperkingen te maken: er mogen nog maar 75 personen tegelijkertijd in een ruimte zijn. Tijdens examens of tentamens mogen er wel meer studenten en docenten in een zaal aanwezig zijn.