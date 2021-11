Theaters: maatregelen staan gelijk aan volledige sluiting

‘De theatersector wordt hard geraakt’, zegt de VSCD in een reactie op de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. ‘December is normaal gesproken een drukke maand, met veel mooie producties. Een sluitingstijd van 17.00 uur betekent dat veel voorstellingen niet kunnen doorgaan. De beperking tot maximaal 30 procent van de capaciteit maakt de resterende voorstellingen onrendabel.’ Ook het negatief binnenlands reisadvies helpt de sector niet, meent de VSCD. ‘In de praktijk is er weinig wat nog door kan gaan.’

De VSCD denkt dat een groot deel van haar leden de komende tijd de deuren gaat sluiten. ‘Een enkel podium zal de nu geboden ruimte nog kunnen benutten, maar de meeste zullen sluiten uit financiële en personele noodzaak. Na alle openingen en sluitingen van de afgelopen anderhalf jaar is de rek er uit in de podiumkunsten.’

Dat het kabinet steunmaatregelen inzet noemt de VSCD terecht, maar de organisatie plaatst ook kanttekeningen. ‘De vraag is of die voldoende zijn om de geleden schade te compenseren. De onzekerheid over de situatie na 1 januari zorgt nu al voor extra schade.’