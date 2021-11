Scholen mogen onder veel strengere voorwaarden openblijven

De scholen mogen openblijven maar wel onder strengere voorwaarden. De regels gaan maandag in en gelden in principe drie weken, heeft brancheorganisatie PO-Raad laten weten na overleg met het kabinet. De afspraken zijn vrijdagavond bekendgemaakt en toegelicht in de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Scholen krijgen het dringend advies, al dan niet opnieuw, looproutes in de gebouwen aan te brengen en pauzes te spreiden. Daar waar mogelijk geldt het advies klassen in kleinere groepen onder te verdelen en ervoor te zorgen dat die niet met elkaar in contact komen. Voor leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs (groep zes tot en met acht) en in het voortgezet onderwijs geldt het dringende advies twee keer per week een corona-zelftest te doen, ook voor gevaccineerden en leerlingen die corona gehad hebben.

Scholieren onder de 12 jaar die milde klachten hebben, moeten thuisblijven. De regel was dat ze alleen thuis hoefden te blijven als ze hoestten en koorts hadden. De maatregel is dus aangescherpt. Tot slot is afgesproken dat alle leerlingen op school mondkapjes moeten dragen als ze zich bewegen.

Belangrijk

De VO-raad gaf eerder deze week al aan graag te willen dat de scholen openblijven. De Algemene Onderwijsbond (AOb) stelde eveneens dat het belangrijk is om het onderwijs veilig te houden en dat aanvullende maatregelen daarvoor wenselijk zijn.

Ook het vervolgonderwijs reageerde deze week al verheugd op het nieuws dat álle sectoren in het onderwijs mogen openblijven. School is van grote waarde als ‘leer- en leefwereld’ voor mbo-studenten, stelde de MBO Raad. Onderwijsinstellingen zijn bovendien goed in staat om te zorgen voor een veilige werkomgeving, zo benadrukte de Vereniging Hogescholen. Ook op universiteiten wordt hard gewerkt om ‘fysiek onderwijs veilig en verantwoord te kunnen blijven geven’, aldus een woordvoerder van de Universiteiten van Nederland, voorheen VSNU.

In het vervolgonderwijs gold al een maximale groepsgrootte van 75 studenten per ruimte. Ook moet buiten lokalen en collegezalen een mondkapje worden gedragen.