Rutte roept op: let extra op kwetsbare mensen

Demissionair premier Mark Rutte roept op de komenden weken extra te letten op mensen die in een onveilige thuissituatie zitten of eenzaam zijn. De aangescherpte coronamaatregelen, waardoor mensen weer veel meer thuis komen te zitten, kunnen ‘op een afschuwelijke manier doorwerken achter de voordeur’, waarschuwt hij.

Rutte denkt met name aan vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Maar ook aan ouderen die door alle beperkingen verder dreigen te vereenzamen.

‘We moeten echt, ook nu weer, op elkaar blijven letten’, zegt Rutte. ‘Dus vraag gewoon eens aan mensen: hoe gaat het met je. En als je mensen kent die echt in een onveilige thuissituatie zitten, neem dan contact op met de instanties die we daarvoor hebben. Juist in deze fase mag het niet ieder voor zich zijn.’