Nederlanders kunnen ‘gewoon’ van en naar Zuid-Afrika vliegen

Vanuit de overheid luidt het advies om alleen voor noodzakelijke reizen naar Zuid-Afrika te gaan en dus niet op vakantie. Nederlanders kunnen terug naar huis en EU-burgers mogen doorreizen op weg naar hun thuisland. Er geldt wel een dubbele testverplichting en een quarantaineplicht.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor bepaalde groepen, aldus KLM. Het gaat onder meer om luchtvaartpersoneel, medisch noodzakelijk personeel, zeevarenden en mensen die om dwingende gezinsredenen of humanitaire redenen moeten reizen. Volgens KLM is dat ‘best een grote groep’. Ook voor hen geldt dan wel de dubbele testverplichting en de quarantaineplicht.

Zes keer per week

KLM vliegt zes keer per week tussen Schiphol en Kaapstad. Naar Johannesburg wordt iedere dag een keer gevlogen. KLM heeft nog niet besloten of dat aantal vluchten moet worden teruggeschroefd. ‘Er is nog veel onduidelijk en onze prioriteiten liggen nu ook bij de passagiers van de twee vluchten die vrijdagochtend zijn geland op Schiphol’, laat een woordvoerster weten. Zij worden getest op corona. De passagiers worden in de tussentijd gescheiden gehouden van andere mensen op Schiphol.

Alle passagiers op vluchten die uit de regio komen, worden op Schiphol getest en moeten daarna in quarantaine. De landen die het betreft zijn Botswana, Eswatini (Swaziland), Lesotho, Namibië, Zimbabwe en Zuid-Afrika maar KLM vliegt alleen op Zuid-Afrika.