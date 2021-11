Toezichthouder stopt onderzoek naar mogelijk loonkartel supers

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft haar onderzoek naar een mogelijk loonkartel bij supermarkten beëindigd omdat vakbonden en werkgevers in de branche recent een nieuwe cao hebben afgesloten. De toezichthouder keek naar de zaak vanwege een loonsverhoging die de supers eerder dit jaar eenzijdig hadden doorgevoerd. Maar door het cao-akkoord is nader onderzoek niet meer nodig.

Grote supermarktketens hadden in februari onderling afgesproken de salarissen van honderdduizenden werknemers met 2,5 procent te verhogen. Dat deden ze omdat de cao-onderhandelingen eerder op niets waren uitgelopen, en de supers hun personeel toch alvast wat extra’s wilden bieden.

De vakbonden hadden met deze afspraken niet ingestemd. Dat kon volgens de ACM wijzen op een loonkartel en dat is verboden. Maar inmiddels hebben de werkgevers en de bonden wel overeenstemming bereikt over een nieuwe cao die met terugwerkende kracht ingaat.

In de nieuwe overeenkomst van drie jaar gaan de lonen stapsgewijs met 9 procent omhoog. Verder zijn er onder meer afspraken gemaakt over het verlagen van de toeslag voor het werken op zondag. De bonden waren aanvankelijk teleurgesteld over het laatste bod, maar ze lieten hun achterban toch stemmen over het voorstel. De leden van FNV en CNV gingen eerder deze maand met een beperkte meerderheid akkoord.