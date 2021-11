Brussel: fabrikanten beloofden vaccin aan te passen aan variant

Von der Leyen heeft vrijdag overlegd met de fabrikanten en met wetenschappers over de nieuwe variant, laat ze weten. De variant beheerst het nieuws omdat die nog een stuk besmettelijker lijkt dan de Delta-variant die nu al hevig huishoudt in de EU. De variant zou bovendien minder vatbaar kunnen zijn voor de beschikbare coronavaccins, omdat hij op veel onderdelen verschilt van de variant waarop de vaccins zijn toegesneden.

‘We nemen het nieuws over de nieuwe, meervoudig gemuteerde Covid-variant heel serieus’, zegt Von der Leyen. ‘Het is nu belangrijk dat wij allemaal in Europa snel, beslist en eensgezind handelen.’ Beschermende maatregelen als het dragen van mondkapjes kunnen de verspreiding van het virus vertragen, brengt ze in herinnering. In afwachting van hulp van coronavaccins, zo nodig ook nieuwe, aangepaste vaccins.

Veel EU-landen hebben inmiddels gehoor gegeven aan de oproep van de commissie om vluchten uit zuidelijk Afrika niet langer toe te laten. Maar de variant is al in Europa. In België is vrijdag een eerste besmetting vastgesteld.