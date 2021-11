Zelenski zegt dat staatsgreep in Oekraïne is afgewend

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zegt dat een poging tot een staatsgreep in Oekraïne onlangs is voorkomen. Bij de poging zouden Russen en Oekraïners betrokken zijn, zei de president. Het Kremlin ontkent alle betrokkenheid.

De president zei dat de coup op 1 of 2 december had moeten plaatsvinden. Verder gaf hij weinig informatie. Zelenski wilde ook niets zeggen over de betrokkenheid van Rusland.

Zelenski sprak tijdens een persconferentie die uren duurde over het gevaar dat Rusland vormt voor Oekraïne. ‘We zijn al acht jaar in oorlog met Rusland. Als zij ons land binnenvallen dan zijn wij daar helemaal klaar voor.’

Spanningen

De spanningen tussen beide landen lopen de laatste weken op. Rusland stationeert steeds meer militairen in het grensgebied. Zelenski denkt echter dat de situatie niet anders is dan een aantal maanden geleden. Ook toen was de spanning volgens hem hoog.

In het oosten van Oekraïne is sinds 2014 een gewapend conflict aan de gang tussen pro-Russische rebellen en de regering. Zelenski zei tijdens de persconferentie dat hij niet van plan was om een nieuw offensief te beginnen in het oosten.