ECDC omschrijft nieuwe variant coronavirus als zorgelijk

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) omschrijft de nieuwe coronavariant B.1.1.529 als zorgelijk. De variant komt voor in het zuiden van Afrika en is ook vastgesteld in een klein aantal andere landen, waaronder België.

De nieuwe status van de variant staat op de website van het ECDC. Op de Europese lijst staan al de varianten Beta, Gamma en Delta. Die werden voor het eerst vastgesteld in respectievelijk Zuid-Afrika, Brazilië en India. B.1.1.529 is volgens wetenschappers mogelijk besmettelijker dan de Delta-variant, die nu in meerdere landen zware besmettingsgolven veroorzaakt.

Experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) praten vrijdag over de mogelijke gevaren van de nieuwe variant, maar hebben gezegd dat het gevaar pas over enkele weken helemaal duidelijk is. De WHO zal de variant mogelijk een nieuwe naam geven en bepalen of de organisatie die net als het ECDC een zorgelijke variant vindt.