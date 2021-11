Steeds meer landen voeren reisbeperkingen in voor zuidelijk Afrika als gevolg van de coronavariant die daar is vastgesteld. Naast Nederland gaat het om onder meer Duitsland, Frankrijk, Tsjechië, Oostenrijk en Italië. Eerder legde het Verenigd Koninkrijk het vliegverkeer ook al aan banden. De Europese Commissie wil dat er onmiddellijk gestopt wordt met het vliegverkeer van en naar zuidelijk Afrika.

Vrijdagmiddag voegden België, Spanje, Denemarken, Israël en Marokko zich bij het rijtje landen dat geen reizigers meer wil ontvangen uit het zuiden van Afrika. De Verenigde Staten legden vliegverkeer bij eerdere grote uitbraken en nieuwe varianten vaak snel stil, maar dat is nog niet gebeurd. Immunoloog en corona-adviseur Anthony Fauci wil meer gegevens afwachten voordat de VS reisbeperkingen opleggen.

Er worden wel uitzonderingen gemaakt voor eigen burgers, die in sommige landen na een reis in het zuiden van Afrika thuis in quarantaine moeten. Ook buiten Europa nemen steeds meer landen maatregelen. Zo voeren bijvoorbeeld Singapore, Maleisië en Bahrein eveneens reisbeperkingen in.

B.1.1529

De beperkingen komen kort nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekendmaakte dat de in Zuid-Afrika vastgestelde variant B.1.1529 in de gaten wordt gehouden. Wetenschappers denken dat deze variant mogelijk nog besmettelijker is dan de heersende Delta-variant, wat wereldwijd leidt tot grote zorgen.

De variant komt voor zover bekend nog niet overal op de wereld voor. Donderdag waren bijna honderd gevallen met de coronavariant vastgesteld in Zuid-Afrika. Ook is de variant gevonden bij vier volledig gevaccineerden in Botswana en bij een paar reizigers die vanuit het zuiden van Afrika zijn aangekomen in Hongkong en Israël. In België is een vrouw besmet die geen link heeft met het zuiden van Afrika.