Bijna 2600 coronapatiënten in ziekenhuizen

Ziekenhuizen behandelen momenteel 2598 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het hoogste aantal sinds 4 mei. In de afgelopen dag steeg het totale aantal opgenomen patiënten met 53.

Op de verpleegafdeling liggen nu 2070 coronapatiënten. De laatste keer dat de klinieken zo veel mensen onder hun hoede hadden, was op 6 januari. Ten opzichte van donderdag liggen er 55 coronapatiënten meer.

De bezetting op de intensive cares daalde juist iets. Het aantal coronapatiënten daar daalde met twee naar 528.

De instroom in de ziekenhuizen blijft wel stijgen. In de afgelopen dag waren de coronaklachten van 384 mensen zo erg dat ze moesten worden opgenomen. In de afgelopen week zijn gemiddeld 340 mensen per dag opgenomen. Dat is het hoogste niveau sinds 31 december. Het gemiddelde stijgt voor de 45e achtereenvolgende dag.