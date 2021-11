Turkse rechter laat zakenman Kavala in de cel

De Turkse zakenman en filantroop Osman Kavala blijft voorlopig in de cel, heeft een rechtbank in Istanbul vrijdag bepaald. Westerse landen waaronder Nederland ijveren al langere tijd voor zijn vrijlating. De 64-jarige criticus van president Erdogan zit inmiddels ruim vier jaar in voorarrest. Hij blijft in ieder geval vastzitten tot de volgende hoorzitting op 17 januari.

Kavala, een gerespecteerd figuur in intellectuele kringen in Turkije en het buitenland, werd vorig jaar na een eis van levenslang vrijgesproken van het financieren van protesten in Istanbul in 2013, maar er volgde direct een aanklacht voor betrokkenheid bij de verijdelde coup in 2016.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft de regering van Erdogan in december 2019 al opgedragen hem vrij te laten. De Raad van Europa dreigde in september met een strafprocedure tegen Ankara, wat uiteindelijk kan leiden tot schorsing van het stemrecht en lidmaatschap in de landenorganisatie die toeziet op democratie en mensenrechten.

Vorige maand stelden tien ambassadeurs in Turkije, onder wie de Nederlandse, een verklaring op waarin de detentie van Kavala onacceptabel werd genoemd. Zij moesten zich verantwoorden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara. Erdogan had gedreigd hen uit te wijzen vanwege hun oproep tot vrijlating, maar slikte dat in nadat de ambassadeurs hadden verklaard zich te blijven houden aan artikel 41 van het Verdrag van Wenen voor diplomatiek verkeer om zich niet te mengen in interne zaken.