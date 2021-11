Nieuwe Zuid-Afrikaanse variant van coronavirus duikt op in België

In België is voor het eerst een besmetting vastgesteld met de nieuwe verontrustende variant van het coronavirus. Dat is voor Europa een primeur. Een tweede mogelijk geval wordt nog onderzocht, melden Belgische media.

De nieuwe virusvariant uit zuidelijk Afrika is gevonden bij een jonge vrouw, meldt de Franstalige omroep RTBF. Ze zou net zijn aangekomen uit Egypte en reisde via Turkije. Een link met zuidelijk Afrika zou er op het eerste gezicht niet zijn.