RIVM: nieuwe coronavariant buiten de deur houden wordt moeilijk

Het wordt waarschijnlijk zeer lastig om de nieuwe, vermoedelijk besmettelijkere coronavariant die in zuidelijk Afrika is gesignaleerd buiten de deur te houden, zegt viroloog Chantal Reusken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De verspreiding van nieuwe varianten is tot dusver vrijwel nooit beperkt gebleven tot een bepaald gebied. ‘Wat we kunnen doen is zo veel mogelijk vertragen.’

Volgens Reusken zijn er ‘nog geen aanwijzingen’ dat de variant nu al in Nederland is.

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge kondigde vrijdagochtend een vliegverbod aan voor vluchten uit zuidelijk Afrika. Dat is zeker een goed idee, aldus Reusken. De eerste signalen uit Afrika zijn volgens haar namelijk ‘alarmerend’. De variant lijkt besmettelijker. ‘Dat zien we zowel aan de genetische code van deze variant als aan het snel stijgende aantal besmettingen in de regio.’

Effect

Het is evengoed afwachten of de variant eenmaal in Nederland hetzelfde effect zal hebben. ‘Dat is altijd lastig te duiden op basis van data uit een ander gebied.’ Zo is bijvoorbeeld de vaccinatiegraad in zuidelijk Afrika een stuk lager dan hier en ook dat kan invloed hebben op de verspreiding.

In het algemeen lijkt het op basis van de ervaring met eerdere varianten, zoals alfa en delta, haast onmogelijk om te voorkomen dat de nieuw gesignaleerde variant ook in Nederland voet aan de grond gaat krijgen. ‘Als de Delta-variant bijvoorbeeld niet rechtstreeks via India binnenkwam, dan wel via de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk. Het is daarnaast lastig te zeggen in hoeverre deze nieuwe variant zich al onder de radar verspreid heeft in zuidelijk Afrika.’

Het ingestelde vliegverbod vanuit landen in zuidelijk Afrika is hoe dan ook nuttig, meent Reusken. ‘Dat kan helpen het proces te vertragen en dat is heel belangrijk, zeker omdat het winterseizoen hier voor de deur staat. We staan voor een lastige opgave komende tijd.’