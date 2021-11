ECDC: einde van Nederlandse coronagolf nog niet in zicht

In het slechtste scenario zouden er volgende week zelfs bijna 225.000 positieve tests kunnen zijn, gemiddeld bijna 32.000 nieuwe gevallen per dag. In dat geval blijkt 1 op elke 78 Nederlanders besmet.

In de afgelopen zeven dagen zijn in Nederland meer dan 150.000 positieve tests geregistreerd. Dat is boven de verwachting die het ECDC vorige week uitsprak. Ook in de weken ervoor viel het aantal nieuwe gevallen hoger uit dan het ECDC had berekend.

Berekening

Ook het aantal ziekenhuisopnames, het aantal opnames op de intensive cares en het aantal sterfgevallen in Nederland blijven voorlopig oplopen, verwacht de Europese gezondheidsdienst.

Het ECDC maakt ook een inschatting van het risico voor de ontwikkeling van de epidemie. Voor Europa als geheel is het risico zeer hoog. Op een schaal van 1 tot 10 komt het ECDC uit op een 8,3. Nederland zit daar ruim boven, met een 9,3. Alleen in Tsjechië (10) en Kroatië (9,5) is het risico nog groter. Het niveau daalt in onder meer België en Italië.

Om het risico te berekenen kijkt het ECDC niet alleen naar het aantal en het percentage positieve tests, maar ook naar het aantal gevallen onder 65-plussers, omdat die bij besmetting meer risico lopen. Verder neemt het ECDC het aantal opnames en sterfgevallen mee in de berekeningen.