Harde klap luchtvaart op beurzen, Air France-KLM zakt 9 procent

De al geplaagde Europese luchtvaartmaatschappijen kregen vrijdag opnieuw harde klappen op de beurzen. Beleggers schrokken van het nieuws over de ontdekking van een nieuwe coronavariant in Zuid-Afrika. Het Verenigd Koninkrijk sloot meteen de grenzen voor zes Afrikaanse landen om de nieuwe variant buiten de deur te houden. Nederland staat vanaf 12.00 uur geen vluchten uit zuidelijk Afrika meer toe. Ook onder meer de Europese Unie, Japan en Australië willen vluchten uit de regio verbieden.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) overlegt vrijdag over de gevaren van de nieuwe variant, die in veel opzichten afwijkt van de nu heersende Delta-variant. Volgens wetenschappers is het nog te vroeg om iets te zeggen over de effectiviteit van de bestaande vaccins tegen de nieuwe variant.

Air France-KLM raakte 9,5 procent aan waarde kwijt in Amsterdam. KLM vliegt dertien keer per week naar Zuid-Afrika. Met de andere landen in zuidelijk Afrika waar Nederland een vliegverbod voor instelt heeft KLM geen verbindingen. Lufthansa verloor 12 procent in Frankfurt en IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, kelderde 14 procent in Londen. Reisorganisatie TUI leverde 9 procent in en de budgetvliegers Ryanair en easyJet daalden 10 en 11 procent.

Olie

De olieprijzen gingen eveneens omlaag door de vrees dat vraag naar olie weer afneemt door de nieuwe reisbeperkingen. Een vat Amerikaanse olie werd 6,6 procent goedkoper op 73,23 dollar. Brentolie kostte 5,6 procent minder op 77,62 dollar per vat. Grote olieproducenten als Shell, BP en TotalEnergies gingen daardoor ook in de uitverkoop en werden ruim 5 procent lager gezet.

De AEX-index op Beursplein 5 stond rond het middaguur 2,4 procent in het rood op 788,29 punten. De laatste keer dat de graadmeter onder de 800-puntengrens sloot was op 18 oktober. De MidKap zakte 2,5 procent tot 1038,93 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 3,8 procent in.

Banken

Unibail-Rodamco-Westfield, die veel winkelvastgoed heeft, was de grootste daler in de AEX, met een verlies van dik 9 procent. De banken en verzekeraars, die de afgelopen tijd juist profiteerden van het vooruitzicht van hogere rentetarieven, werden flink afgestraft. De nieuwe coronavariant zorgt er mogelijk voor dat de centrale banken hun steunmaatregelen voor de economie minder snel zullen afbouwen en mogelijke renteverhogingen langer worden uitgesteld. Aegon, ING en ABN AMRO verloren tot 8 procent.

De euro was 1,1282 dollar waard, tegen 1,1213 dollar een dag eerder.