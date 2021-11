Mogelijk besmettingen in België met variant uit zuidelijk Afrika

Het is onduidelijk of het bijvoorbeeld om onlangs aangekomen reizigers zou gaan. Later op de dag of zaterdag komt er uitsluitsel, zegt Van Ranst tegen Het Laatste Nieuws. Maar hoe dan ook: ‘het nuchtere feit is dat deze variant waarschijnlijk reeds in heel beperkte mate aanwezig is in Europa’, twittert hij.

De nieuwe coronavariant lijkt nog besmettelijker dan de Delta-variant die op het ogenblik de Europese Unie in grote problemen brengt, zegt Van Ranst, die de Belgische autoriteiten adviseert over het coronabeleid. Mogelijk zijn de beschikbare coronavaccins er ook minder goed tegen opgewassen, doordat de variant op veel verschillende onderdelen afwijkt van die waarop de vaccins zijn afgestemd.

In Israël en Hongkong is de nieuwe variant inmiddels ook opgedoken.