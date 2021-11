Belarus spreekt steun uit aan migranten die naar EU willen

De Belarussische president Aleksandr Loekasjenko gaat de duizenden migranten in zijn land niet dwingen terug te keren naar huis, maar wel daarbij helpen als ze dat willen. Tijdens een bezoek aan gestrande migranten bij de grens met Polen heeft hij ook gezegd dat Belarus hen niet tegenhoudt als ze naar de Europese Unie willen.

Loekasjenko, die volgens het Belarussische persbureau Belta met applaus werd ontvangen, beloofde zijn steun aan migranten die verder willen reizen. ‘U probeert Europa binnen te komen, waar u bent uitgenodigd’, citeert Belta. Het is volgens Loekasjenko hun recht om dat te willen. ‘Wij zullen je niet vangen, slaan en vasthouden achter een prikkeldraad.’

De president verklaarde ook dat de Belarussen en hijzelf zullen doen wat de migranten willen, ook als dat slecht is voor de buurlanden, maar hij zei ‘geen oorlog te kunnen beginnen’ om doorgang naar Duitsland mogelijk te maken. Loekasjenko wil dat Duitsland 2000 migranten opneemt, iets wat hij zonder succes heeft voorgesteld aan de Duitsers en de Europese Unie. Zelf zou Belarus dan de verantwoordelijkheid nemen over de andere migranten. Volgens de EU heeft Loekasjenko de migrantencrisis gecreëerd als wraak op eerdere EU-sancties.

Zo’n 7000 migranten zitten vast in Belarus omdat ze vanwege de verstevigde grenzen niet zoals gehoopt via dat land door kunnen reizen naar de EU. Hoewel de spanningen aan de grenzen lijken te zijn afgenomen, door bijvoorbeeld geïmproviseerde migrantenkampen te ontruimen, wordt er nog steeds geprobeerd de grens naar bijvoorbeeld Polen over te steken.