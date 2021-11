Japan steekt miljarden in binnenlandse chipproductie

Japan is erg afhankelijk van halfgeleiders, onder meer voor zijn omvangrijke auto-industrie. Japanse autobouwers zoals Toyota, Honda en Nissan hebben te maken met productieverstoringen door de tekorten aan chips. Ook bedrijven als Sony en Nintendo hebben daarmee te kampen.

Het Taiwanese chipconcern TSMC heeft aangekondigd voor omgerekend meer dan 6 miljard euro een nieuwe chipfabriek in Japan te willen gaan bouwen, met hulp van Sony. Vanwege het sterke economische herstel van de coronacrisis is de vraag naar chips sterk toegenomen, terwijl het aanbod beperkt is. Veel grote chipbedrijven zijn daarom de productiecapaciteit aan het vergroten.