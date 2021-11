Alzheimer Nederland: zorg bij dementie thuis in de knel

‘Door acute zorg die toeneemt, komen mensen met dementie vaak als laatsten op de lijst’, zegt de organisatie. En ‘voor veel mensen die de afgelopen twee jaar de diagnose dementie hebben gekregen is nog geen plek bij de dagactiviteiten in de buurt’.

‘Als mensen niet de broodnodige ondersteuning krijgen, dan is het slechts wachten op een crisissituatie. En dan ben je pas echt ver van huis, want dat reikt veel verder dan die 200.000 thuiswonende mensen met dementie’, zegt Gerjoke Wilmink, directeur Alzheimer Nederland. Partners, familie en zorgpersoneel krijgen met de gevolgen te maken.

‘Naast dat we er álles aan moeten doen om het aantal besmettingen omlaag te krijgen, moeten we er op z’n minst voor zorgen dat de toegang tot dagactiviteiten er komt en blijft. Dan maar vaker, in kleine groepen, of op een andere manier georganiseerd.’