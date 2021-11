Duitsers mijden Nederlandse vakantieparken in decembermaand

Nederlanders blijven deze winter graag in eigen land, merkt bungalowparkenuitbater Roompot. Duitse gasten kiezen daar de laatste weken ook steeds meer voor, met name gezinnen met kinderen mijden Nederland. Omdat Nederland door Duitsland tot hoogrisicogebied is verklaard moeten kinderen onder de 12, die nog niet zijn ingeënt, bij terugkeer naar Duitsland in quarantaine, verklaart een woordvoerder van het bedrijf.