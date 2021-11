ANVR: stop op vluchten zuidelijk Afrika begrijpelijk

Reisbrancheorganisatie ANVR begrijpt het verbod op vluchten uit zuidelijk Afrika vanwege een nieuwe variant van het coronavirus die daar is ontdekt. ‘Je kunt er alleen maar voor zijn om zo te handelen, omdat er een virusmutatie is’, aldus een woordvoerster van de organisatie. Ze merkt wel op dat het een triest bericht is voor de reissector en de stap alleen maar zorgt voor een eventuele vertraging van het virus.

‘Reizigers kunnen namelijk ook via een andere route uit het gebied reizen’, constateert ze. ‘Daardoor kan de virusmutatie uiteindelijk toch deze kant op komen, via bijvoorbeeld Dubai.’

Over de concrete situatie bij de ANVR-leden die reizen naar Zuid-Afrika uitvoeren, kon de woordvoerster niks zeggen. Wel gaf ze aan dat voor veel landen buiten de Europese Unie de reisadviezen op oranje staan. Zo ook voor Zuid-Afrika, dat al als hoogrisicogebied werd gezien vanwege de verspreiding van het coronavirus. ‘Over het algemeen zijn er niet veel, of zelfs geen reizen naar die gebieden’, zo geeft ze aan. En vanuit ANVR-reisorganisaties zullen er dus weinig reizigers zitten, voegde ze toe. Op de website van de ANVR staan circa zestig leden die reizen naar de regio uitvoeren.

De VvKR, de organisatie voor kleinschalige reisorganisaties, noemt het verbod op vluchten uit zuidelijk Afrika eveneens begrijpelijk. ‘Het is niet anders, het virus moet de wereld uit. We kunnen niet anders dan ons daaraan conformeren’, zegt een woordvoerster. Op de website van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties staan 49 bedrijven die zich richten op verschillende soorten reizen in Afrika.