Alleen nog hoogstnoodzakelijke huisartsen- en wijkzorg mogelijk

Alleen de hoogstnoodzakelijke huisartsenzorg en wijkverpleging is op dit moment nog haalbaar. Dat schrijven de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en brancheorganisatie voor de ouderenzorg ActiZ in een gezamenlijke boodschap.

De druk op deze zorg neemt razendsnel toe door de toenemende vraag naar zorg aan huis in combinatie met het hoge aantal zorgverleners dat thuiszit door ziekte en quarantaine.

Mensen kunnen steeds minder terecht in ziekenhuizen of verpleeghuizen, omdat die overvol zitten door het hoge aantal coronapatiënten. Daardoor neemt de druk op de huisartsen- en wijkzorg toe, schrijven de organisaties in hun gezamenlijke boodschap. ‘Huisartsen en hun team, (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden zetten alles op alles om de hoogstnoodzakelijk zorg goed te blijven verlenen. Dit kan alleen als we een deel van de normale zorg uitstellen, niet verlenen of minder intensief verlenen.’

Langere wachttijden

De zorg is namelijk een samenhangend geheel, leggen de organisaties uit. Als de ziekenhuizen vol liggen, dan heeft dat direct invloed op de drukte in de huisartsenzorg, wijkverpleging en verpleeghuizen. Op regionaal niveau wordt samengewerkt om te zorgen dat de belangrijkste zorg kan doorgaan.

Huisartsen roepen mensen op om zich met spoedeisende klachten te blijven melden, maar in alle andere gevallen moet rekening worden gehouden met langere wachttijden. De organisaties vragen mensen om begrip. Voorzitter van de LHV Mirjam van ‘t Veld: ‘We zullen hier samen doorheen moeten.’