Duitse minister noemt coronasituatie zorgelijker dan ooit tevoren

De Duitse minister van Gezondheid Jens Spahn noemt de situatie rond het coronavirus zorgelijker dan eerder in de pandemie. Volgens de minister is de ernst van de zaak nog niet bij alle Duitsers doorgedrongen.

Momenteel worden vooral het zuiden en oosten van Duitsland zwaar getroffen door een golf aan coronabesmettingen, maar de minister zegt dat dit spoedig in heel Duitsland het geval zal zijn. ‘Het aantal contacten tussen mensen moet flink worden teruggedrongen.’

Het aantal coronabesmettingen stijgt snel in Duitsland. Ook worden er steeds meer coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, waardoor de druk op de zorg toeneemt. De Duitse luchtmacht is vrijdag begonnen met het verplaatsen van patiënten naar andere ziekenhuizen waar minder mensen op de intensive care liggen.

Spahn reageerde ook al op de nieuwe virusvariant. Duitsland heeft een inreisverbod vanuit zuidelijk Afrika afgekondigd, behalve voor Duitsers. Hij noemt de situatie zorgelijk. ‘Een nieuwe variant kunnen we er niet bij hebben.’