WHO overlegt over gevaar nieuwe virusvariant

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) overlegt vrijdagmiddag over de mogelijke gevaren van de nieuwe coronavariant B.1.1.529. Experts komen samen in Genève om te kijken of het moet worden aangemerkt als een zorgelijke variant.

Volgens berichten van onderzoekers die al monsters van de variant hebben onderzocht bevat het veel mutaties ten opzichte van de bekende varianten. Het zou door een verandering mogelijk nog besmettelijker zijn dan de Delta-variant, zeggen wetenschappers. De WHO zegt dat er sowieso meer onderzoek verricht moet worden om duidelijkheid te krijgen over het virus.

De WHO wilde niet reageren op de aangekondigde reisbeperkingen en of die nut hebben. De Nederlandse viroloog Marion Koopmans trok de werking van die reisverboden al in twijfel, omdat niet bekend is waar en wanneer de variant is ontstaan en dus ook niet waar die nu al is.