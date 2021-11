Acties klimaatactivisten bij Amazon in VK op Black Friday

Klimaatactivisten voeren in het Verenigd Koninkrijk actie bij vijftien depots van webwinkel en techconcern Amazon, onder meer in Manchester, Bristol en Tilbury. Volgens de actievoerders van Extinction Rebellion en Animal Rebellion jaagt het Amerikaanse bedrijf ‘obsessieve overconsumptie’ aan. De actie vindt speciaal plaats op koopjesfestijn Black Friday. Amazon heeft elk jaar veel aanbiedingen op die dag.

De actievoerders hebben naar verluidt tot doel om meer dan de helft van de leveringen van Amazon in het Verenigd Koninkrijk in de war te schoppen. Black Friday is voor de onderneming de drukste dag van het jaar. Maar volgens Extinction Rebellion passen overconsumptie en speciale koopdagen als Black Friday niet bij een ‘leefbare wereld’.

Bij de actie zijn ingangen van depots en toegangswegen geblokkeerd. Op spandoeken staan teksten als ‘Black Friday exploiteert mens en planeet’ en ‘Oneindige groei, eindige planeet’.

Eerder werd door een samenwerkingsverband van vakbonden wereldwijd bekendgemaakt dat werknemers van de webwinkel in meerdere landen zouden demonstreren op Black Friday. Zo zijn de lonen, werktijden en andere arbeidsvoorwaarden belabberd bij Amazon, aldus FNV, dat ook bij de samenwerking van bonden is aangesloten. In Nederland wordt niet gestaakt, maar in landen als Frankrijk en Italië wel. Ook in onder meer de Verenigde Staten en India wordt gedemonstreerd. Wereldwijd heeft het bedrijf zo’n 1,3 miljoen medewerkers.