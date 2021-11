Duitsland weert reizigers uit zuiden Afrika vanwege coronamutatie

Het reisverbod gaat op vrijdagavond in, zei gezondheidsminister Jens Spahn. Duitsers die terugkomen moeten veertien dagen in quarantaine. ‘ Het laatste dat we nodig hebben is een nieuwe virusvariant’, aldus Spahn.

Duitsland verklaart landen in zuidelijk Afrika vrijdag tot virusvariantgebied, wat betekent dat de strengst mogelijke maatregelen gelden, dat staat gelijk aan een inreisverbod. Verder zijn er geen landen ter wereld die als variantgebied gelden in Duitsland.

De Europese Commissie maakte vrijdag bekend een noodstop voor luchtverkeer uit zuidelijk Afrika af te kondigen. Italië zei kort na Duitsland dat mensen die recent in Zambia, Zuid-Afrika, Lesotho, Botswana, Mozambique, Namibië en Eswatini zijn geweest te weren.