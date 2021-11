Eerste Britse boot tegengehouden in Franse haven wegens visrel

Franse vissers hebben vrijdag een Brits containerschip tegengehouden in de haven van St. Malo. De actie was donderdag aangekondigd door vissers die boos zijn dat het Verenigd Koninkrijk niet meer visvergunningen afgeeft aan Franse boten.

Het protest begon met vissers die rode fakkels afstaken. Daarna blokkeerden ze de haven van St. Malo met hun boten. De Franse vissers zijn ook van plan om de tunnel van Calais naar Dover te blokkeren en Britse schepen die de haven van Calais willen verlaten tegen te houden.

Volgens Frankrijk heeft het Verenigd Koninkrijk minder vergunningen afgegeven dan was afgesproken bij de brexitonderhandelingen. Het VK zegt juist dat Frankrijk zich niet aan de afspraken houdt. De ruzie is al een aantal weken bezig en begon toen Frankrijk een Britse trawler in beslag nam, omdat die zonder vergunning in Franse wateren zou vissen.