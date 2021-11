Zuid-Afrika: Britse verbod op vluchten is ‘gehaast’

Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vindt het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de grenzen te sluiten voor vluchten uit verschillende Afrikaanse landen vanwege een nieuwe coronavariant ‘gehaast’. Zuid-Afrika zegt bezorgd te zijn over de schade aan het toerisme en wil in gesprek met de Britse autoriteiten over het besluit.