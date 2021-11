Zuid-Afrikaanse munt flink omlaag door zorgen over coronavariant

De Zuid-Afrikaanse munt, de rand, ging vrijdag flink omlaag ten opzichte van toonaangevende valuta als de dollar. De nieuwe variant van het coronavirus die is ontdekt in het land, en die in veel opzichten afwijkt van de huidige heersende Delta-variant, veroorzaakte nervositeit onder handelaren.

De rand zakte naar het laagste niveau van het jaar ten opzichte van de dollar. De munt stond de afgelopen tijd al enigszins onder druk ten opzichte van de dollar, maar het nieuws rondom de nieuwe coronavariant heeft de druk op de munt verergerd, aldus een handelaar. Hij maakte daarbij wel de nuancering dat de handelsvolumes relatief laag waren, met grotere koersbewegingen tot gevolg.

Het Zuid-Afrikaanse nationaal instituut voor besmettelijke ziektes (NICD) heeft de variant B.1.1.529 vastgesteld in verschillende laboratoria, die gespecialiseerd zijn in RNA-onderzoek. ‘Het gaat om een mutatie die serieus zorgen baart’, reageerde ook gezondheidsminister Joe Phaahla. Deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn al bijeengeroepen om de beschikbare data over B.1.1.529 te bespreken. Engeland, Israël en Schotland hebben de grenzen voor meerdere Afrikaanse landen gesloten, want de mutatie is ook opgedoken in onder meer Botswana en Zimbabwe.